"Коктебель" проведет пресс-конференцию и дегустацию
15:46, 28 июля 2008Общество
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1 августа о 14.00 в Коктебеле состоится пресс-конференция на тему: «Украинское виноделие и ВТО. Итоги полугодия ЗАО ЗМВК «Коктебель»». Участники: Александр Гаран, Феликс Феодосиди и Наталия Ворожейкина. Нужна аккредитация. Телефон: 496-20-74
ЗАО ЗМВК “Коктебель”, пгт Коктебель, ул. Юнге, 3
После пресс-конференции состоится дегустация марочных вин ЗАО ЗМВК «Коктебель».
Приглашаются представители ТВ.
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