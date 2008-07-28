"Коктебель" проведет пресс-конференцию и дегустацию

15:46, 28 июля 2008
Общество
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1 августа о 14.00 в Коктебеле состоится пресс-конференция на тему: «Украинское виноделие и ВТО. Итоги полугодия ЗАО ЗМВК «Коктебель»». Участники: Александр Гаран, Феликс Феодосиди и Наталия Ворожейкина. Нужна аккредитация. Телефон: 496-20-74

ЗАО ЗМВК “Коктебель”,  пгт Коктебель, ул. Юнге, 3

После пресс-конференции состоится дегустация марочных вин ЗАО ЗМВК «Коктебель».

 Приглашаются представители ТВ.

 

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