"Коктебель" проведет пресс-конференцию и дегустацию

1 августа о 14.00 в Коктебеле состоится пресс-конференция на тему: «Украинское виноделие и ВТО. Итоги полугодия ЗАО ЗМВК «Коктебель»». Участники: Александр Гаран, Феликс Феодосиди и Наталия Ворожейкина. Нужна аккредитация. Телефон: 496-20-74 ЗАО ЗМВК “Коктебель”, пгт Коктебель, ул. Юнге, 3 После пресс-конференции состоится дегустация марочных вин ЗАО ЗМВК «Коктебель». Приглашаются представители ТВ.

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