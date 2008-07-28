9 заключенных Никитовской колонии имитировали попытку самоубийства

В городе Горловке Донецкой области 9 заключенных Никитовской колонии общего режима имитировали попытку группового самоубийства.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Донецкого облуправления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Украины Анатолий БОНДАРЕНКО, инцидент произошел "на участке усиленного контроля колонии, куда помещаются заключенные, регулярно нарушающие режим". "Сейчас таких заключенных на этом участке всего одиннадцать. Девятеро из них себя умышленно поцарапали", - сказал А.БОНДАРЕНКО.

Он подчеркнул, что ранения, которые нанесли себе осужденные, "не представляют серьезного вреда их здоровью, им оказали медицинскую помощь".

А.БОНДАРЕНКО добавил, что "Никитовская колония – это колония минимального уровня контроля, в ней отбывают наказание лица, совершившие незначительные преступления, впервые осужденные".

Начальник пресс-службы также не отрицал, что заключенные прибегли в таким действиям, потому что у них "есть претензии к условиям содержания". Он также подтвердил, что в колонию выехали представители облуправления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний для расследования происшествия.

Кроме того, начальник управления социальной и воспитательной работы облуправления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний Михаил МАТАНГИН уточнил, что "никто из заключенных в госпитализации не нуждается".

"Замазали им царапины зеленкой, и все. Все они находятся на территории колонии и в госпитализации не нуждаются", - заверил М.МАТАНГИН.