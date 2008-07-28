Ющенко просит СНБО признать 6 областей зоной чрезвычайной ситуации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает членов Совета национальной безопасности и обороны признать шесть областей Украины, которые пострадали от стихийного бедствия, зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня, открывая заседание СНБО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что власти должны мгновенно отреагировать на сложную ситуацию в шести регионах, которые были подтоплены. По его убеждению, объявление этих территорий зоной чрезвычайной экологической ситуации будет адекватной реакцией центральной власти, что позволит обеспечить финансирование восстановительных работ.

Президент подчеркнул, что эти территории должны быть объявлены зоной чрезвычайной ситуации на три месяца, что позволит правительству и местным администрациям рационально использовать финансы и ввести упрощенный порядок по многим финансовым процедурам.

«Я обращаюсь к СНБО пойти на встречу и принять такое решение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных грозовых дождей, которые прошли 23-26 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток по состоянию на 28 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются подтопленными 40 тыс. 601 жилой дом и 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

По последним данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия в западных областях Украины погибли 22 человека, из них 6 детей.

Кроме того, из-за сброса воды на Днестровской ГАЭС в трех районах Винницкой области подтоплено 670 домов, эвакуировано почти 4 тыс. человек.