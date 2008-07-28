На 28-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на протяжении 28-30 июля сохранится опасная ситуация на Днестровском водохранилище. Сохраняются высокие уровни воды с подтоплением ряда сел, хозяйственных объектов в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Ниже водохранилища сохранится подтопление населенных пунктов Винницкой области, в частности г. Могилев-Подольский.

Кроме того, отмечают в Украинском гидрометцентре, ожидается прохождение максимальных уровней паводка на реке Тиса возле г. Хуст вечером 27 и на протяжении 28 июля с подтоплением сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, хозяйственных объектов г. Хуст.