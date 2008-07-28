Погода на 29 июля - 2 августа

Завтра в Украине будет сухо, температура несколько снизится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 июля на территории страны переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, днем 25-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17° .

30-31 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 30 июля в Карпатах, 31 июля в северных, центральных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части и на Закарпатье ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°.

1-2 августа без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

30-31 июля в столице переменная облачность. Без осадков, лишь днем 31 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

1-2 августа в Киеве без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько повысится.