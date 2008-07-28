В Донецке судят ”черного трансплантолога”

Израильский хирург Михаил ЗИС, обвиняемый в незаконной трансплантации донорских органов, прибыл сегодня в Ворошиловский районный суд Донецка на очередное слушание дела.

Как сообщили УНИАН в суде, сегодняшнее заседание по данному делу должно было состояться в 11.00, однако из-за неявки пострадавших оно перенесено ориентировочно на 14.00.

М.ЗИС проходит по делу как подозреваемый и находился под стражей, но 4 мая решением Ворошиловского райсуда был освобожден под залог в 17 тыс. грн.

По информации правоохранителей Донецка, они не надеялись, что хирург законопослушно придет на заседание суда.

Справка УНИАН. 12 октября 2007 года и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что в Донецке сотрудниками милиции был задержан доктор М.ЗИС - один из фигурантов дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

По сообщению СМИ, 16 декабря 2007 г. суд в Израиле объявил приговор двум сообщникам М.ЗИСА. Суд установил, что осужденные Мухаммад ДЖЕТ и Хассан ЗАХАЛКЕ путем шантажа и вымогательства поставляли на операции в Украине доноров почек.

18 декабря 2007 г. Апелляционный суд Донецка вынес решение об этапировании М.ЗИСА в Молдову.

М.ЗИС обвиняется по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

В МВД Украины не исключали, что отпущенный судом под залог М.ЗИС может не являться в суд и скрыться от следствия.

Заместитель начальника Департамента по борьбе с торговлей людьми МВД Украины Олег ПОПЛАВСКИЙ сообщил, что, по имеющейся у следствия информации, М.ЗИС не проводил на территории Украины операции по трансплантации органов, а вероятно давал консультации и помогал подбирать клиентов.