Потерпевших от наводнения Кабмин поделил на три категории

Правительство выделит 60 млн грн Волынской, Ривненской, Хмельницкой и Львовской областям на преодоление последствий стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сейчас мы выделяем 60 млн. – по 15 млн. на каждую область. Но, кроме этого, мы сейчас начинаем изучать и сейчас мы сформируем все поручения и Министерству экономики и Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству аграрной политики, Министерству региональной политики буквально за несколько недель провести обследование и определить весь ущерб аграриев», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство будет принимать отдельное решение о выделении финансовых ресурсов аграрному комплексу для компенсации ущерба.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство также приняло решение о выделении из резервного фонда средств семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия. В частности, глава правительства уточнила, что семьи по первой категории ущерба (полная потеря жилых домов и имущества) получат авансовый платеж в размере 5 тыс. грн., по второй категории ущерба (необходимость капитального ремонта и восстановления жилого дома) – 2,5 тыс. грн. и по третьей категории (незначительное повреждение жилых домов) – по 1 тыс. грн.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что деньги будут выплачиваться наличными через социальные службы. «Эти деньги будут направлены на авансовые платежи людям, а после обследования и определения размера ущерба будут выплачены дополнительные средства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.