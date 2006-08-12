Премьер-министр инициирует продажу шахт металлургическим холдингам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что для нормальной работы металлургического комплекса государства эффективным могло бы стать построение цепочки, в которой шахты, которые добывают коксовый уголь, стали бы собственностью металлургических холдингов. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции в Донецке .

"Наибольший эффект будет, если владельцами шахт станут металлургические холдинги. И обязательно, чтобы в этой цепочке были коксохимзаводы", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ не исключает возможности создания вертикально интегрированных холдинговых компаний по добыче коксового угля. "Компании, имеющие замкнутый цикл и собственные торговые дома, а в последующем распределяющие кокс по цепочке, которая есть в структуре вертикально интегрированной компании, имеют право на жизнь", - отметил глава правительства.