Милиция на лодках стережет имущество в подтопленных селах

В Тернопольской области ущерб от стихийного бедствия составляет более 95 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Тернопольской обладминистрации Андрей ФЛИССАК.

В частности, по его данным, ущерб сельскому хозяйству составляет 44 млн. грн., дорог разрушено на 20 млн. грн.

“Эти цифры еще будут уточняться. Но уже предварительные данные по ущербу председатель области Юрий ЧИЖМАРЬ сегодня повез в Киев, чтобы подать соответствующие расчеты”, – сообщил А.ФЛИССАК.

Он отметил, что в Тернопольской области во время непогоды ни один человек не пострадал благодаря тому, что эвакуацию начали проводить еще до подтопления.

“Всего были эвакуированы 1709 человек. Сначала люди не хотели покидать дома, говорили, мол, пережили не одно подтопление. Тех, кто оставался, приходилось забирать уже тогда, когда вода подступала к порогу. Но в Коропце был мужчина, которого мы эвакуировали в три часа ночи силой. Когда на следующий день мы показали ему, что от его дома торчит лишь дымоход, он плакал и благодарил за спасение”, – сообщил присутствующий на пресс-конференции начальник областного управления МЧС Евгений ЛУКАВЫЙ. По его словам, в первую ночь отселенные люди ночевали в церквях, школах и сельхозконторах. Сейчас они все расселились в дома родственников.

Е.ЛУКАВЫЙ также отметил, что на данный момент в каждом населенном пункте дежурят правоохранители на лодках. “Ни одного акта мародерства в подтопленных районах области не зафиксировано”, – заверил он.

Е.ЛУКАВЫЙ отметил, что во время стихии уровень воды в Залищиках поднялся на 6 метров и составил 10,14 м.

По данным А.ФЛИССАКА, в последний раз стихийное бедствие такого уровня произошло в Тернопольской области еще в июне 1941 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в результате ливней в западных областях Украины были подтоплены более 40,6 тыс. жилых домов, более 33,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, повреждены мосты и дороги.

В частности, на сегодня в Тернопольской области подтоплены 26 населенных пунктов, в результате аварийного отключения электросетей без тока остаются 62 населенных пункта. Эвакуированы более 1,7 тыс. человек.