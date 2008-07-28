США думают, как помочь украинцам в связи с наводнениями

Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР выразил соболезнования украинцам в связи с наводнениями в западных областях страны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении посла.

“От имени Посольства США и всего американского народа выражаю глубокое соболезнование народу Украины и семьям, которые потеряли своих близких во время ужасного наводнения в Западной Украине. Мы переживаем за успех усилий спасательных служб в поиске и спасении пропавших без вести. Мы изучаем, каким образом Соединенные Штаты могли бы оказать помощь в связи с этой трагедией”, – говорится в заявлении.