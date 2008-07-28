Госстандарт «пожалел» украинцев, которые не привыкли к колбасе из мяса

Госпотребстандарт отменил приказ о ввведении с 1 августа новых стандартов для производства колбасы, которые жестко регламентируют содержание мяса в колбасе различных сортов.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Андрей БЛИЗНЮК.

Таким образом, отметил заместитель министра, новые стандарты для производства колбасы, как и планировалось ранее, будут вводиться с апреля 2009 года.

Объясняя причины такого решения, А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что на сегодняшний день производители не готовы к введению таких стандартов.

Также, по его мнению, потребители тоже вряд ли будут готовы покупать продукт, в котором согласно новым правилам будут отсутствовать некоторые ингредиенты и добавки, которые формировали оригинальный вкус того или иного сорта колбасы.

Напомним, что с 1 августа планировалось введение новых стандартов для производства колбасы, которыми определялось конкретное содержание чистого мяса, а также ограничивалось наличие различных пищевых и вкусовых добавок, а также субпродуктов. В частности, согласно новым правилам, колбаса высшего сорта должна была производиться на 100% из мяса.