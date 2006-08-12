Ахметов не советует правительству вмешиваться в политику Нацбанка

Народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ считает, что для мотивирования украинского экспорта следует прибегать к другим инструментам, нежели смена валютно-курсовой политики.

Об этом Р.АХМЕТОВ заявил, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

При этом он не уточнил, какие именно другие инструменты мотивации экспорта должно задействовать правительство, отметив при этом, что валютно-курсовая политика является исключительно прерогативой НБУ. «Нужно проанализировать, хотя я думаю, что здесь специальное благо для экспорта создавать не надо», - сказал он добавив, что нужно чем-то мотивировать экспорт, потому что на сегодняшний день идет экспортно-импортный дисбаланс. «Я хочу сказать, что любое правительство не должно вмешиваться в политику НБУ»,- подытожил Р.АХМЕТОВ.