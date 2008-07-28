ДТП в Крыму: 2 погибших, 4 раненых

Два человека погибли, еще четыре травмированы в результате дорожной аварии в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье на трассе Симферополь-Евпатория.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина врезалась в ГАЗ А0483 РУТА, двигавшийся во встречном направлении.

Вследствие ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ. Травмы различной степени тяжести получили 4 пассажира ГАЗа.

По данным ГАИ, 27 июля на территории автономии произошло 16 ДТП, в которых 4 человека погибли, 31 получил травмы.