ДТП в Крыму: 2 погибших, 4 раненых
11:28, 28 июля 2008Общество
977 0
Авария на трассе Симферополь-Евпатория
Два человека погибли, еще четыре травмированы в результате дорожной аварии в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье на трассе Симферополь-Евпатория.
Водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина врезалась в ГАЗ А0483 РУТА, двигавшийся во встречном направлении.
Вследствие ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ. Травмы различной степени тяжести получили 4 пассажира ГАЗа.
По данным ГАИ, 27 июля на территории автономии произошло 16 ДТП, в которых 4 человека погибли, 31 получил травмы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter