Ющенко помиловал 12 женщин и 48 мужчин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 60 осужденных.

Как сообщает пресс-служба главы государства, среди помилованных – 12 женщин и 48 мужчин. Из них 35 граждан молодого и четверо преклонного возраста, один инвалид, один пострадавший от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, четверо многодетных и другие.

Как сообщает Служба по вопросам помилования, с начала года Президент подписал 7 указов о помиловании 575 человек – 335 осужденным сократили основную меру наказания, 240 освободили от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания.