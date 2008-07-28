Алексий II отменил свой визит в Донецк

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отменил свой визит в Донецкую область, намеченный на 29 июля. Об этом «Острову» сообщил пресс-секретарь Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона Украинской православной Церкви Георгий Гуляев.

«Патриарх очень огорчен. Он планировал и был серьезно настроен на приезд в Донецкую область, однако, возраст и переживания по поводу определенных моментов, которые были в Киеве, помешали его визиту», - сказал отец Георгий (Гуляев).

Однако, добавил он, по неофициальной информации, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заинтересован в посещении Донецкой области, поэтому планирует все-таки приехать сюда осенью текущего года.