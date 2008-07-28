МЧС сообщает о 22 погибших в результате стихии на западе Украины

По последним данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия в западных областях Украины погибли 22 человека.

Как сообщили УНИАН в МЧС, из-за сильных грозовых ливней, прошедших 23-26 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток по состоянию на 7.00 28 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются подтопленными 40 тыс. 601 жилой дом и 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

В частности, во Львовской области подтоплены 7 тыс. 989 жилых домов и 1 тыс. 213 га сельскохозяйственных угодий, поврежден 21 автомобильный мост, размыто 28,3 км автодорог, обесточено 17 населенных пунктов.

В Закарпатской области подтоплены 163 жилых дома и 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, повреждены 3 автомоста.

В Тернопольской области подтоплены 268 жилых домов.

В Черновицкой области подтоплены 8 тыс. 811 жилых домов, 3 тыс. 135 га сельскохозяйственных угодий, без электроснабжения остались 26 населенных пунктов, повреждены 8 автомобильных и 41 пешеходный мост.

В Ивано-Франковской области, которая больше всего пострадала от ненастья, подтоплены 488 населенных пунктов, 22 тыс. 930 жилых зданий, 28 тыс. 321 га сельскохозяйственных угодий, повреждены и подтоплены 329 автомобильных и 409 пешеходных мостов, в том числе один на автодороге государственного значения, повреждены 579,6 км автомобильных дорог, отключены от энергоснабжения 107 населенных пунктов.

В МЧС отмечают, что главным заданием спасателей и властей остается поиск и предоставление помощи пострадавшему населению. Усилиями спасательных сил в сложных погодных условиях спасены 2 тыс. 758 человек, эвакуированы 6 тыс. 105 человек и отселены 13 тыс. 703 человека.

В результате стихии погибло 22 человека, из них 6 детей (Ивано-Франковская область - 15 человек, из них 5 детей; Черновицкая область - 7 человек, из них 1 ребенок).

Проводятся мероприятия по расчистке русел рек, укреплению берегов, откачке воды из подтопленных помещений, возобновлению электроснабжения в населенных пунктах, подвозу воды, продуктов питания и медикаментов в пострадавшие районы. Население информируют об обстановке и мерах, которые употребляются, ходе аварийно-спасательных и первоочередных восстановительных работ.

Одновременно с отселением жителей подтопленных домов проводятся эвакуационные мероприятия из зон возможного затопления.

К выполнению вышеупомянутых работ привлечены 2 тыс. 550 человек, 564 единицы техники.