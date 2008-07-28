Польша не отдала сердце Шопена для исследований

Польские власти отказались предоставить сердце композитора Фредерика Шопена для проведения теста ДНК, сообщает агентство AP. Ученые добивались разрешения исследовать сердце Шопена, так как у них есть подозрения, что на самом деле композитор скончался не от туберкулеза, как говорится в свидетельстве о смерти, а от кистозного фиброза.

Шопен похоронен на кладбище Пер-Лашез во Франции, однако его сердце, по воле композитора, было помещено в колонну церкви Святого Креста в Варшаве. Представитель министерства культуры Польши сообщила, что после консультаций с экспертами чиновники решили, что перспектива нового диагноза не оправдывает проведения исследования.

По мнению главы Общества Фредерика Шопена в Варшаве Гжегожа Михальски (Grzegorz Michalski), совпадающего с мнением большинства экспертов, исследование не привнесет никакого существенного вклада в изучение и оценку творчества и личности Шопена, но направлено лишь на удовлетворение любопытства. Кроме того, он заявил, что ученым не удалось доказать вероятность успешной постановки диагноза.

Ученые отчасти согласны с Михальски, однако утверждают, что на муковисцидоз указывают многие симптомы, например, инфекционные заболевания дыхательных путей и легких. Кроме того, муковисцидоз стал известен науке значительно позже 1849 года, когда скончался Шопен. По мнению одного из исследователей, если удастся доказать, что Шопен болел муковисцидозом, это даст надежду многим людям, страдающим этим заболеванием.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) – заболевание, вызываемое генной мутацией, и проявляющееся в серьезных нарушениях в работе дыхательного аппарата и пищеварении. На сегодняшний день муковисцидоз неизлечим, а продолжительность жизни людей, болеющих им, значительно меньше обычной.

Лента.ру