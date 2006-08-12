В 18.00 открывается сезон охоты

Сегодня, с 18.00 на территории Украины открывается очередной сезон охоты на пернатую дичь, который продлится до 1 января 2007 года. Об этом сказано в Приказе Государственного комитета лесного хозяйства Украины "О проведении охоты на пернатую дичь в охотничий сезон 2006/2007 годов" (№122 от 26 мая 2006 года), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, нормы отстрела (за день охоты на пернатых) составляют – гуси – 3, утки – 5, норцы большие – 2, лыски – 6, курочки водяные – 4, пастушки – 3, кулики – 10, голуби – 15, перепелки – 15, куропатки серые – 3, кеклики – 3, фазаны – 3.