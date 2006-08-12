Как отличить ”теневую” экономику от реальной?

Житомирские налоговики разоблачили на территории области три подпольных цеха по ремонту автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНА в области, подпольный цех по ремонту автотранспорта выявлен сотрудниками налоговой милиции на одной из окраин Житомира. В результате осмотра цеха налоговики изъяли ремонтное оборудование, черновую бухгалтерию, автомобили «Форд», «Рено», ВАЗ на сумму 100 тыс. грн.

Подобный «сервисный центр» ликвидировали налоговики Бердичева. За незаконную деятельность по ремонту автотранспорта владелец нелегальной станции технического обслуживания автомобилей расплатился оборудованием, стоимость которого оценивается также в 100 тыс. грн. Мастерскую по ремонту салонов автомобилей, которая действовала без каких-либо разрешительных документов выявили сотрудники налоговой милиции в Коростышевском районе Житомирской области. В процессе осмотра у ее хозяина изъято 2 микроавтобуса иностранного производства, сварочный аппарат, шлифовальный станок и фурнитуру на сумму свыше 170 тыс. грн.

В общей сложности в течение этого года налоговики Житомирской области ликвидировали 45 подпольных производств и изъяли товарно-материальных ценностей общей стоимостью 4 млн. грн., что вдвое превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.