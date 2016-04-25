В Харькове суд продлил арест 3 подозреваемых в теракте у Дворца спорта в феврале 2015

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение Фрунзенский райсуд Харькова принял сегодня, 25 апреля.

По данным прокуратуры, в ходе сегодняшнего заседания суд продолжил изучение видеодоказательств по делу. Следующее заседание назначено на 29 апреля на 11:30.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.

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