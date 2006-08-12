Янукович: Украина будет добывать свой газ сама...

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении Украины участвовать в разработке газовых месторождений в Казахстане, Узбекистане и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области.

«Мы ставим задачи разрабатывать месторождения в Казахстане, Узбекистане и России», - сказал он. Премьер отметил, что есть очень интересное месторождение в Российской Федерации, расположенное относительно недалеко от украинских границ. Кроме того премьер заявил о намерении добиваться права на получение разрешений на разработку месторождений в странах Персидского залива. В.ЯНУКОВИЧ не дал других деталей.