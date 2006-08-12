Янукович про цену газа на этот год и 2007-й

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении сохранить в этом году нынешнюю цену импортного газа и договориться о наиболее оптимальных ценах на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области.

«Наша задача на этот год как минимум зафиксировать нынешнюю цену. На 2007 год будем работать, чтобы цены были оптимальными», - сказал премьер. Он отметил, что главным направлением деятельности по достижению оптимальных цен на газ является проведение переговоров с Туркменистаном. В то же время, по словам премьера, на сегодня существует сложность, состоящая в том, что Туркменистан начиная с 2007 года, законтрактовал все объемы своего газа с российским «Газпромом». В связи с этим премьер заявил о намерении повысить на 4-5 млрд. кубометров поставки газа из Туркменистана путем реконструкции газотранспортной системы, в том числе на территории Узбекистана. Премьер отметил, что эти вопросы он будет обсуждать на саммите ЕврАзЭС, который состоится 15-16 августа в Сочи.