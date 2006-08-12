Болгаро-румыно-турецко-российско-украинский флот стоит в Севастополе

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ отмечает рост уровня и качества взаимодействия флотов черноморских стран в рамках Blackseafor.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера во время встречи с командирами кораблей оперативного многонационального соединения в штабе украинского флота в Севастополе И.ТЕНЮХ подчеркнул, что от первой до нынешней активации соединение значительно повысило как сложность задач, возложенных на него, так и качество их выполнения, уровень взаимодействия между военными моряками разных стран. «Как командующий второй активации Blackseafor, добавил он, считаю, что такое развитие является правильным и направленным на укрепление безопасности в районе Черного моря». По мнению командующего, Черноморская группа военно-морского сотрудничества (Blackseafor) является соединением, которое «укрепляет дружбу, воспитывает морскую культуру и морское братство военнослужащих флотов стран Черноморского региона».

Присутствовавший на встрече командующий нынешней активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества капитан I ранга Михаил СУХВАЛ (Российская Федерация) подтвердил, что с годами задачи соединения значительно осложнились. По его словам, если в первой активации 2001 года экипажи кораблей решали в основном задачи совместного плавания, то, например, во время августовской в этом году активации военным морякам пришлось отработать целый комплекс совместных мероприятий, в частности, осуществить условную эвакуацию гражданского населения, высаживая для этого на берег многонациональную группу.

Как сообщал УНИАН, 11 августа корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества прибыли в порт Севастополь. Командиры фрегатов «Смели» (Болгария), «Эустатиу Себастьян» (Румыния), «Тургутрейс» (Турция) большого десантного корабля «Цезарь Кунников» (Российская Федерация) и корабля управления «Славутич» (Украина) нанесли протокольные визиты в Севастопольскую городскую государственную администрацию и штаб Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Во время визита в порт Севастополь экипажи кораблей Blackseafor проведут занятие по базовой подготовке и спортивные соревнования, осмотрят выдающиеся места города.

В начале следующей недели (раньше планировалось, что 15 августа, однако вчера появилась неподтвержденная информация, что корабли покинут Севастополь 14 августа - УНИАН) корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества выйдут в море и возьмут курс на грузинский порт Батуми, где 22 августа будет завершена нынешняя активация соединения.

По данным пресс-центра командования ВМС Украины, на переходе морем экипажи кораблей проведут учения по противоминной обороне, ведению надводной и воздушной обстановки, плаванию в ордерах, тактическому маневрированию, огневой поддержке, сигналопроизводству и связи, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче груза, перехвату и досмотру судна-нарушителя, эвакуации мирного населения, предоставлению помощи терпящему бедствие кораблю и спасанию человека за бортом.