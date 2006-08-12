Сезон зерновых мошенников

По решению Бабушкинского районного суда Днепропетровска вчера арестован 30-летний гражданин Российской Федерации (Санкт-Петербург), который подозревается в финансовых махинациях на сумму 3, 561 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Состоя в должности коммерческого директора украинского частного предприятия по оптовой торговле, гражданин РФ в период с августа по ноябрь 2005 года заключил несколько соглашений на приобретение зерновых у коммерческих структур. На эти цели предприятие перечислило 3,561 млн. грн., однако зерновые не получило.

Арестованному предъявлено обвинение по ч. 3 ст.365 Уголовного кодекса Украины о преднамеренном превышении служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Бабушкинского района по материалам управления Государственной службы борьбе с экономическими преступлениями УМВД в Днепропетровской области. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.