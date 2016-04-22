Беженка из Донецка рассказала о попадании в рабство в Подмосковье – СМИ

Об этом она сообщили в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам девушки, которая представилась Натальей, она устроилась на работу штукатуром в Московской области, после чего её вместе с другими женщинами заперли в доме с решётками и заставляли работать бесплатно.

"Там какие-то армяне. Они не давали вообще денег. Сначала через фирму обещали платить. 30 тысяч в месяц, потом больше. Ни разу не заплатили, сразу привезли в дом с решётками. Там закрывают двери и не выпускают", - рассказала Наталья.

По её словам, нескольким женщинам удалось бежать, когда одна из дверей оказалось незапертой.

"Они забыли вытащить с другой двери ключ. Мы просто увидели и потихонечку убежали. Четверо убежали. Документы не отдала, под подкладку в сумку спрятала. Я сама из Донецка. Там дом расстреляли", - сказала Наталья.

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Она отметила, что в доме в Подмосковье остались ещё люди, которые удерживаются насильно, в основном мужчины.

После побега Наталья прошла около 20 ки пешком и постучалась в дом к жителю деревни Дятловка рядом с Балашихой Николаю.

"Пришла пешком из Электроуглей, это километров 20. Она пришла в деревню к своей подруге бывшей, а у той дом сгорел. Увидела – горит свет, это было в пять часов утра. Ночь переночевала, мы её покормили, и она ушла восстанавливать симку и делать какие-то свои дела", - рассказал радиостанции Николай.

Наталье он тогда посоветовал обратиться в местный отдел полиции, однако там, по словам Николая, у неё отказались принять заявление.

"Сначала она пошла писать заявление. Ей милиционер сказал: да что ты будешь писать, это будет в столе лежать, никто заниматься этим не будет. Сказали: спасибо, что осталась жива. Ну, она и ушла", - сказал житель Подмосковья.

Комментария в полиции радиостанции "Говорит Москва" получить пока не удалось.