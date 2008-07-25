В Минтруда разочаровали Украину: 28 июля - рабочий день

Министерство труда и социальной политики Украины разъясняет, что 28 июля, День крещения Киевской Руси-Украины, является рабочим днем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, первый заместитель министра Павел РОЗЕНКО объяснил, что перечень праздничных и нерабочих дней четко определен статьей 73 Кодекса законов о труде в Украине. В частности, в настоящее время выходными являются дни, в которые празднуются Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, День международной солидарности трудящихся, День Победы, День Конституции Украины, День независимости Украины. Также является выходным следующий день после религиозных праздников - Рождества Христова, Пасхи, Троицы, потому что они приходятся на воскресенье.

Следовательно, для того, чтобы 28 июля стало праздничным и нерабочим днем, отметил чиновник, необходимо Верховной Раде Украины внести соответствующие изменения в действующее законодательство, а перед тем кто-то из субъектов законодательной инициативы – Президент Украины, Кабинет Министров или же сами народные депутаты Украины - должен внести на ее рассмотрение данное законодательное предложение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о Дне крещения Киевской Руси-Украины, который будет отмечаться ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.