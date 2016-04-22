В Запорожье "тепло встретили" пророссийского политика Василия Волгу (видео)

Он хотел провести свою пресс-конференцию, передает местное издание Z-City.

Провести мероприятие Волге так не дали. Возле здания автошколы по адресу ул. Победы, 50, его окружили и дали 10 минут, чтобы сказать все, что он хочет и уйти "по-хорошему".

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Как следует из видео, сначала его вежливо попросили удалиться, но он этого не сделал.

После чего к Волге подбежали молодые люди и нанесли ему несколько ударов.

После этого одиозный политик спрятался в здании и боялся выйти из кабинета около 40 минут, передает другое местное издание 061. В итоге пророссийскому политику сделали "живой коридор", вывели на улицу и увезли в СБУ.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Напомним, 19 июля 2011 года Волга был задержан следователем ГПУ совместно с работниками СБУ по подозрению в совершении преступления, связанного с коррупцией. 24 сентября 2012 года приговорён к 5 годам лишения свободы. 22 марта 2013-го переведён из Киевского следственного изолятора в Полтавскую исправительную колонию № 64, где работает библиотекарем.

3 декабря 2014 года Василия Волгу выпустили на свободу, заменив оставшуюся часть наказания исправительными работами.