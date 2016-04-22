Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Алексей Чернобай на брифинге.

«На прошлой неделе статус участника боевых действий получили около 100 военных и работников ВСУ, которые выполняли задачи в районе проведения АТО», - отметил он.

Таким образом, по словам представителя Минобороны, на сегодня статус участника боевых действий уже получили более 142 тысячи военных ВСУ.

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