"Я с тобой": Вечные ценности на фоне войны

"Я с тобой" - пожалуй, первая полнометражная кинокартина, сюжетная линия которой проходит на фоне потрясений, пережитых страной совсем недавно – зимой-весной 2013-2014 годов. Но именно эти события задают фильму тон. Один из главных героев возвращается в Киев из Москвы в разгар Революции достоинства, бывшие друзья, полюбившие одну девушку, мчатся через блокпосты в уже оккупированный Славянск, чтобы вывезти ее оттуда, сама главная героиня, которой срочно требуется операция за рубежом (по сценарию у девушки обнаружена саркома), пересиживает обстрелы города в бомбоубежище…

По словам автора сценария, Виталия Агроновича, учитывая, что последние четверть века он не живет в Украине, и сопереживал Майдану дистанционно, осознать и описать то, что происходит на Востоке страны, было довольно трудно. "В этом мне очень помогли волонтеры. Каждый рассказывал свои истории, с чем сталкивался, что видел. И, знаете, некоторые вещи я не вставил в сценарий, потому что, если бы я это описал, обо мне могли бы подумать, что я писал эти истории из сумасшедшего дома. Потому что не верится, что такое может происходить в реальности", - рассказал он УНИАН.

Вместе с тем, требовательному зрителю не следует искать в художественной киноленте четкой хронологии событий. В фильме действительно использованы кадры документальной хроники с Майдана, а также сделана попытка максимально воссоздать антураж подвалов и бомбоубежищ Донбасса. Но все это не для документирования событий по датам, а для того, чтобы передать общую атмосферу происходящего в стране. "Нам нужно было передать ощущения героев, то, какая атмосфера существует в Киеве, в округе. И мы показывали хронику Майдана, акцентируя на том, что это некий дейли того, что происходило, как мы прожили ту зиму. Поэтому хронология не соблюдена", - рассказал УНИАН режиссер картины Олег Туранский.

"Это история сегодняшнего дня. История дружбы, предательства и любви, набор не нов, но отражает художественное переосмысление нашего времени", - отмечает и актер Ахтем Сейтаблаев, который снялся в фильме в роли преподавателя боевых искусств.

Действительно, что касается личных переживаний героев, их внутренней эмоциональной трансформации на фоне исторических событий в стране, этот замысел команде авторов фильма удалось передать вполне. К примеру, главная героиня, которую сыграла актриса Анна Топчий, переживает сильнейшее потрясение, связанное со страшным диагнозом – саркома. В результате, даже обстрелы родного Славянска, блокпосты, проверки и тот факт, что близкие люди остаются на оккупированных территориях, уходят для нее на второй план. "Мне тяжело было сыграть такой аспект, как онкология, рак… Но, считаю, что о таких проблемах также нужно говорить в кино. Главным образом, потому что происходит борьба за жизнь. Мои партнеры в фильме спасали мою героиню, боролись за жизнь. А какая тема может быть сильнее такой борьбы?", - рассказала она УНИАН.

Еще одним тяжелым моментом во время съемок, по словам Анны, стали съемки бомбоубежища. "Мы снимали вечером, было темно и, несмотря на суету съемочной площадки, когда входишь в подвал, накрывает гробовая тишина и замкнутое пространство… Понимаешь, что люди там, в Донецке, переживают нечто подобное прямо сейчас. И приходит осознание, как вообще нужно ценить жизнь, как это прекрасно, когда есть возможность иметь семью, друзей… Именно в такие моменты все это понимаешь", - считает актриса.

В фильме очень ярко представлены герои второго, а то и третьего плана. Поскольку они находятся вне любовного треугольника – главной сюжетной линии, именно их образы и характеры позволяют сполна ощутить преобразования, происходящие в стране, через призму тех человеческих качеств, которые проявляются в людях в такие периоды разлома. К примеру, образ отрицательного героя впервые примерил на себя бывший КВНщик Сергей Писаренко. "Мой герой – очаровательный негодяй, который знает, чего хочет. Он – абсолютный бизнесмен, из той категории людей, которая, что бы не происходило, продолжает зарабатывать деньги, действует. Все, что происходит вокруг, его не интересует. Он абсолютно аполитичен и четко идет к своей цели. Главная идея, которую он озвучивает: "в этой мутной воде надо ловить рыбу". То есть, цель – получение прибыли, организация бизнеса, несмотря ни на что. И на этом все", - рассказал он УНИАН.

Абсолютная противоположность этому герою – герой, сыгранный актером Дмитрием Лаленковым. Его образ директора школы, помогающего главной героине покинуть оккупированный Донбасс, – суть человечности, которая важна (особенно важна) во время войны. По словам актера, сыграть такого человека для него не составило труда, "это было элементарно, потому что за полгода до съемок я пережил именно такую ситуацию". "Я сам с Донбасса. Родители, дедушка, сестра, племянники, все были там. Уже был разгар войны, они были в оккупации, и я поехал их вызволять. Я все это пережил, все это увидел. Меня два раза били, у меня отобрали документы, деньги, машину…", - поделился воспоминаниями актер.

По мнению Лаленкова, в таких ситуациях у нормального человека нет другого выхода, как оставаться человеком. "Другими словами, мой герой, представ перед извечным выбором, что выносить из пожара – картину Рембранта или котенка, выбирает котенка", - считает он.

С таким мнением соглашается и автор идеи, воплотившейся в киноленту, основатель первого украинского вида спорта фри-файт, президент Международной и Всеукраинской федераций "Фри-файт", мастер тайцзи-цюань и традиционного шаолиньского кунг-фу Андрей Старовойт. По его мнению, команда, которая работала над фильмом, сделала невозможное и сумела соединить в нем разлом в обществе, боевые искусства как философию, "науку, которая ведет человека к любви" и главную мысль – "мы сильны тем, что мы вместе".

"Тема, которая поднимается в фильме, вечная – это любовь. И это жертва, на которую готов тот, кто любит. И неважно, на каком языке он говорит. Не важно, где он живет. Важно, что им движет. Важно, чтобы это привело к прогрессу. Чтобы все жили мирно. И чтобы жизнь продолжалась", - подчеркнул режиссер фильма Олег Туранский.

"Изначально позиция, которую мы занимали, состояла в том, что создавать художественное произведение о таких сложных событиях в то время, когда они еще не завершены, довольно сложно. Зачастую, осмысление происходит уже следующим за событиями поколением, поскольку проникновение в историю не помогает найти точную художественную форму, а мешает этому", - отметила главный продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" (по заказу медиагруппы снимался "Я с тобой") Елена Васильева.

Однако, по ее словам, идея, которая легла в основу фильма, содержала именно тот баланс, которого не хватало, так как была продиктована судьбами самых обычных людей, а не войной. "История наших героев была органично связана с событиями на Востоке, придавала ей жизни. Но война все же не была на первом плане. Главное в фильме – идеи, которые близки людям, вне зависимости от того, живут они в 2012-м, 2016-м или в 2020-м году", - пояснила она.

В свою очередь, продюсеры Sister’s production Марина Городецкая и Виктория Забулонская добавляют, что сделать этот фильм таким, каким он получился, удалось, в том числе, благодаря молодой креативно-творческой команде: "Историю сделали молодые украинские кинематографисты. Очень молодой режиссер, молодой композитор, молодой оператор, молодые украинские актеры, которые по-взрослому сыграли свою внутреннюю драму… На самом деле, удивила глубина понимания истории при вроде бы как отсутствии жизненного опыта. Но, наверное, это опыт новичка. А новичкам всегда везет".

Зритель же сможет оценить усилия авторов фильма уже завтра, 21 апреля.

УНИАН