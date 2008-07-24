Повлияет ли на Украину снижение мировых цен на нефть?

Мировые цены на нефть быстро изменяются. Ценовые рекорды влияют на украинские заправки. С января стоимость горючего в Украине подорожала более чем на треть. Однако в середине июля появился повод для оптимизма: мировые цены на нефть снизились на 10%. Однако повлияет ли эта тенденция на украинских нефтетрейдеров и к чему готовиться украинским автомобилистам в следующем сезоне, выясняет ICTV.

Стабильные цены на горючее - невероятно, но вполне возможно. Уже полторы недели на европейском нефтяном рынке, впервые с начала года, ценовая кривая постепенно снижается. Стоимость высокооктанового бензина и горючего уменьшилась приблизительно на 10%. К середине августа новые цены могут добраться и до украинских АЗС. Пока что у нас продают старые запасы.

Хотя цены снизились, никто не берется заверять, что так будет и в дальнейшем. Стоимость "черного золота" - слишком непостоянная и капризная вещь и зависит от многих факторов. Любое заявление производителей автоматически влияет на цену нефти.

Эксперты отмечают, если динамика уценки нефть сохранится хоть бы месяц, то можно рассчитывать на 5-7% падение цен и в рознице. Хотя честно признаются, что это – маловероятно.

Не верят в удешевление горючего и в правительстве. Министр топлива и энергетики Юрий Продан в очередной раз разводит руками и говорит, что это связано с нынешними европейскими тенденциями.

"Колебание цены на бензин полностью зависит от колебания цены на нефть", - говорит Продан.

Сейчас цены на горючее в Украине - одни из самых низких в Европе и странах СНГ. Еще дешевле бензин и дизтопливо только в России и Беларуси. Однако надеяться, что и у нас государство будет дотировать нефтяную область, не приходится.

Ходить пешком, ездить на общественном транспорте или покупать меньше горючего - решать самим автолюбителям. Ожидания на то, что дизтопливо и бензин подешевеют, если и оправдаются, то не раньше середины осени, когда закончится жатва и сезон отпусков.