Миграционная служба зарегистрировала 14 тысяч новых граждан Украины

В течение I полугодия 2008 года территориальными органами Государственного департамента миграционной службы рассмотрено свыше 15 тысяч заявлений об обретении гражданства Украины в упрощенном порядке.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, решениями органов внутренних дел зарегистрировано гражданами Украины около 14 тысяч человек, установлена принадлежность к гражданству Украины 709 человек, принято решение об обретении гражданства Украины в соответствии с международными соглашениями в отношении 708 человек, оформлено и направлено для дальнейшего рассмотрения в МВД около 1,6 тысячи дел о принятии в гражданство.

Непосредственно работниками отдела гражданства Государственным департаментом миграционной службы МВД Украины рассмотрено около 1,5 тыс. дел о принятии в гражданство Украины и его прекращении, из которых для дальнейшего рассмотрения в Службу по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины направлено 1394 дела (1361 - о принятии в гражданство и 33 - о его прекращении), после согласования направлено в МИД - свыше 3,5 тысяч дел о выходе из гражданства Украины.

В общей сложности оформление документов по вопросам гражданства осуществляется в соответствии с требованиями Порядка осуществления по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства и выполнения принятых решений, утвержденного Указом Президента Украины от 27 марта 2001 года (в редакции Указа Президента Украины от 27 июня 2006 года).

В этом году на доработку в территориальные органы ДГМС МВД было возвращено 4,5% дел о принятии в гражданство.

Кроме ходатайств о принятии в гражданство Украины, служба гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД рассматривает вопрос о прекращении гражданства Украины в результате его утраты (в отношении лиц, которые добровольно обрели иностранное гражданство, обрели гражданство Украины в результате обмана, сознательного представления неправдивых или фальшивых документов, добровольно вступили на воинскую службу другого государства).

Следует отметить, что во время реализации положений законодательства относительно утраты гражданства Украины у органов внутренних дел возникают определенные проблемы в оформлении документов для возбуждения представления об утрате гражданства. Это связано с тем, что действующим законодательством не определен четкий перечень документов, которые необходимо подать для оформления дела об утрате гражданства Украины, в частности лицам из числа военнослужащих Черноморского Флота Российской Федерации.

С целью урегулирования отмеченного вопроса ДГМС разработаны и направлены в Службу по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины соответствующие предложения, направленные на его совершенствование.