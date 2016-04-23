Международные выставки собак "Золотые Ворота-2016" и "Украина-2016"

Почти 5 тысяч участников из многих стран дальнего и ближнего зарубежья (Бангкока, Португалии, Турции, Испании, Германии, Латвии, Беларуси, Нидерландов, Финляндии, Индонезии, Великобритании, Франции, Словении, России, Молдовы, Украины) продемонстрируют свои экстерьерные достоинства на международном собачьем конкурсе красоты – международных выставках собак «Золотые ворота-2016» и «Украина-2016». Оценивать их будут 29 всемирно известных экспертов из 19 стран. Тысячи отечественных и зарубежных гостей, как всегда, станут желанными гостями Дог Шоу.

Апрельские международные выставки собак – это настоящий праздник для профессиональных и непрофессиональных любителей и почитателей братьев наших меньших, эксклюзивное кинологическое шоу, где будут представлены лучшие собаки Украины и зарубежья более 200 пород (большая половина существующих в мире). Пройдут показательные выступления по «Обидиенс» (послушание), Чемпионат КСУ по кинологическому Фристайлу (танцы с собаками), соревнования по Грумингу («собачья парикмахерская»), показательные занятия по канистерапии для «особых» детей, состоится конкурс-парад вышиванок. И конечно, гостей и участников выставок будут развлекать шоу-программы с дрессированными артистами, разнообразные конкурсы и викторины для детей и взрослых.

Вход для детей до 7 лет и людей с ограниченными возможностями, как и всегда, бесплатный. Для всех остальных – 30 грн.

Справки по телефонам: (044) 531-37-63, 531-37-64, 531-37-56, и на сайте КСУ: http://uku.com.ua.

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