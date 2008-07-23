Погиб в ДТП заснувший за рулем водитель

23:39, 23 июля 2008
Общество
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Еще пять человек травмированы

В Киевской области на 53 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, водитель автомобиля "ВАЗ-2107", гражданин Армении, двигаясь в направлении г. Чернигов, заснув за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Daimler chrysler 313".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в автобусе находилось 18 пассажиров.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погиб на месте аварии, а водитель и трое пассажиров автобуса, а также пассажир автомобиля "ВАЗ" получили телесные повреждения.

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