ГРУшников Александрова и Ерофеева признали виновными
16:13, 18 апреля 2016Общество
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Российских ГРУшников Александрова и Ерофеева признали виновными.
REUTERS
Коллегия судей в Голосеевском райсуде Киева признала достаточными доказательства вины военных ГРУ Генштаба ВС РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, предоставленные государственным обвинением. Об этом сообщает "112 Украина".
"Доказательства досудебного расследования... суд считает приемлемыми и достаточными", - зачитала судья.
Ерофеев и Александров признаны виновными по всем статьям.
При этом ряд доказательств защиты суд не принял во внимание. В частности, не подтвердил, что спецназовцы были бойцами "народной милиции ЛНР".
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