ГРУшников Александрова и Ерофеева признали виновными

Коллегия судей в Голосеевском райсуде Киева признала достаточными доказательства вины военных ГРУ Генштаба ВС РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, предоставленные государственным обвинением. Об этом сообщает "112 Украина".

"Доказательства досудебного расследования... суд считает приемлемыми и достаточными", - зачитала судья.

Ерофеев и Александров признаны виновными по всем статьям.

При этом ряд доказательств защиты суд не принял во внимание. В частности, не подтвердил, что спецназовцы были бойцами "народной милиции ЛНР".