Ребенок умер в машине, пока мама делала маникюр к свадьбе

Свадебные хлопоты обернулись для жительницы города Лейк-Уорт (штат Флорида) Мирланды Жан-Баптисты трауром, пишет newsru.com. В день своего бракосочетания она оставила 4-летнего сына в запертом автомобиле, а сама отправилась делать маникюр. От жары ребенок скончался.

Женщина пробыла в маникюрном салоне около трех часов. В тот день температура воздуха достигла почти 32 градусов. Эксперты пришли к выводу, что закупоренный салон автомобиля прогрелся до температуры свыше 59 градусов.

До этого женщина заезжала к своим родственникам, где собиралась оставить ребенка, и не видела, что он остался в машине. Эксперты предполагают, что ребенок мог забраться обратно в автомобиль незамеченным, пишет Daily Mail.

Невеста - медсестра по профессии - сама пыталась реанимировать сына, но ее усилия оказались безуспешными.

Женщина пока не может дать следователям связные показания, поскольку шокирована произошедшим и находится под действием успокоительных препаратов.