В Херсонской области сгорело 15 га леса

В Херсонской области в Голопристанском лесничестве от лесного пожара пострадало до 15 га леса.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в управлении МЧС области, возгорание произошло сегодня в 14.00, но уже к 16.00 силами областного МЧС и работников местного лесничества пожар был локализован.

На данный момент в районе пожарища остаются на дежурстве семь экипажей МЧС и около десяти экипажей лесников, которые в течение ближайших суток будут патрулировать район пожара на случай возможных повторных возгораний.

Ведется следствие относительно причин пожара, пока официальные версии не объявляются, но не исключается влияние человеческого фактора.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году от многочисленных лесных пожаров, связанных с погодными условиями (засухой) пострадало более 7 тыс. га лесов в Херсонской области.

На данный момент в Херсонской области стоит жаркая сухая погода с температурой в тени до 40 градусов.