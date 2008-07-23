Шевчук и его ДДТ будут петь под киевской мэрией

Киевская мэрия и организаторы концерта, посвященного 1020-летию Крещения Киевской Руси, договорились о проведении его на Крещатике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя Дениса БАССА.

«Мы достигли полной договоренности с организаторами концерта, который должен был состояться на Майдане Незалежности в эту субботу. Мероприятие состоится в заявленное ранее время на Крещатике, возле Киевской мэрии", - сообщил Д.БАСС.

На этой же сцене в воскресенье, 27 июля, пройдут торжества, посвященные проводам украинских спортсменов на Олимпийские игры, добавил он. (УНИАН: власти Киева запретили концерт групп «Братья Карамазовы» и «ДДТ» 26 июля на Майдане Незалежности, организованный в рамках празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси, и перенесли этот концерт на Певческое поле, с чем организаторы концерта категорически не соглашались.)

Также Д.БАСС сообщил, что с пятницы, 25 июля, с 20.00 до 06.30 понедельника, 28 июля, будет перекрыто движение улицы Крещатик на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Прорезной.

Он объяснил, что вечером 25 июля возле киевской мэрии начнут монтировать сцену, которую демонтируют до 06.30 понедельника.

Д.БАСС заверил, что на период подготовки и проведения указанных мероприятий силами профильных служб КГГА будет обеспечено перераспределение маршрутов общественного транспорта так, чтобы у киевлян не было никаких проблем с передвижением в центре столицы.