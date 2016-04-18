Савченко рассматривается как единственный вариант обмена на задержанных российских ГРУшников - адвокат

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат Илья Новиков.

«По моим данным, хоть и не официальным, но я им доверяю, для них двоих – вот такой обмен – это единственный потенциальный обмен при условии, что суд вынесет обвинительный приговор. Никто другой, кроме Савченко, в качестве кандидатуры на их освобождение не рассматривается», - заявил Новиков.

Читайте такжеСМИ: Савченко до 20 апреля согласилась на ежедневные капельницы для поддержания здоровья

С его слов, для обмена других осужденных в России украинцев обсуждаются другие кандидатуры.

«Да, есть другие политзаключенные в России - Сенцов, Солошенко, Кольченко и многие другие, но для их обмена у Украины есть другие кандидатуры, которые пока широко публично не обсуждаются, но они есть, они существуют», - добавил он.

Адвокат также рассказал, что прилетел в Киев на суд российских спецназовцев, поскольку от их приговора зависит насколько обмен будет возможен в ближайшее время.

Читайте такжеСавченко находится в чрезвычайно истощенном состоянии - адвокат

«Завтра у нас будет очень важное событие, которое касается Надежды Савченко не на прямую, оно не часть ее дела, но это часть ее истории. Завтра Киевский суд вынесет приговор двум российским офицерам - Александрову и Єрофєєву. Они обсуждаются как основные кандидатуры на обмен. И от того, каким завтра будет приговор, какой будет реакция, какой будет позиция стороны защиты, будут ли они подавать апелляционную жалобу или не будут, в какие строки это все произойдет - от всего этого очень сильно зависит то, насколько этот обмен в этом формате будет возможен в ближайшее время», - пояснил Новиков.