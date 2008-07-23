К Евро-2012 в Киеве организуют три фанзоны УЕФА

В Киеве планируется создать три официальные фанзоны во время проведения финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года: на спортивном комплексе “Чайка”, на территории Национального выставочного центра “Экспоцентр Украины” и в парке Дружбы народов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель начальника Главного управления по делам семьи и молодежи Киевской городской госадминистрации Павел БИЛОНОЖКО.

На пресс-конференции подчеркивалось, что эти фанзоны будут зонами УЕФА, где федерация будет иметь эксклюзивные права на размещение как рекламы, так и любых развлечений.

По словам П.БИЛОНОЖКО, при определении мест этих фанзон руководствовались требованиями УЕФА, в частности, соответствия транспортной инфраструктуры, подведения необходимых коммуникаций, соответствия санитарным нормам, возможности размещения не менее 20 тысяч человек, медицинского обеспечения и тому подобное.

Как сообщил представитель ГУ по делам семьи и молодежи, “Экспоцентр Украины” предлагается как фанзона, рассчитанная на работу с иностранными гостями и жителями Голосеевского, Соломенского, Печерского, Дарницкого, Днепровского, Шевченковского районов столицы (вместимость – более 40 тысяч человек). Парк Дружбы народов, по его информации, фанзона, рассчитанная на работу с жителями Деснянского, Подольского, Оболонского, Днепровского районов, учитывая иностранных гостей (более 50 тысяч человек). Спорткомплекс “Чайка” - фанзона, рассчитанная на работу с жителями Святошинского, Подольского, Оболонского и Шевченковского районов и гостями столицы (более 70 тысяч человек).

“Более детально вопрос еще будет прорабатываться, будет создаваться макет фанзоны, будет обеспечена работа торговли и разных развлечений. В принципе, УЕФА выдвинула определенные требования, и мы пытаемся этим требованиям соответствовать”, - заметил П..БИЛОНОЖКО.

Он также проинформировал, что в следующем году планируется открыть в столице так называемые неофициальные фанзоны – площадки “футбольного праздника”. Они организуются согласно Государственной программе подготовки к Евро-2012 для создания атмосферы футбольного праздника в городе. Такие площадки ГУ КГГА предлагает создать, в частности, на Крещатике, Майдане Незалежности, Европейской площади, возле арки Дружбы народов.

Главной неофициальной фанзоной, по словам П.БИЛОНОЖКО, где будет сконцентрирован праздник, может стать Труханов остров, где планируется открыть Международный молодежный центр.

«Считаем, что очень важным моментом является отработка деятельности таких фанзон уже с 2009 года, по крайней мере, неофициальных фанзон, где могут во время праздников, которые происходят в Киеве, проходить разные мероприятия. Благодаря этому мы будем знать, с какими сложностями мы можем сталкиваться во время проведения Евро-2012, с целью их заблаговременного предотвращения”, - отметил П.БИЛОНОЖКО.

Кроме того, по его словам, в неофициальных фанзонах будет проводиться работа по пропаганде здорового образа жизни.

По информации управления КГГА, ожидается, что в Киев на Евро-2012 приедет около 600 тысяч туристов. Учитывая европейскую статистику, 60% из них – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Для работы с молодежью в столице будут подготовлены около 5 тысяч волонтеров и стюардов. В следующем году власть города предусматривает утвердить Концепцию безопасности болельщиков футбола во время проведения чемпионата в направлении предотвращения и недопущения негативных явлений в молодежной среде и среди фанатов.