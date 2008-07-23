Прогноз погоды на 24 - 28 июля

Завтра, 24 июля, на территории Украины сохранится жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, температура ночью будет 17-22°, днем 29-34°, на юге до 37°; в западной части ночью 13-18°, днем 22-27°, на Прикарпатье местами 18-21°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-17°.

В то же время, в западной части, Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и Прикарпатье очень сильные дожди, в Закарпатье и в Винницкой области сильные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

25-26 июля в Карпатах, прикарпатских, Винницкой, Одесской, Николаевской областях облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории переменная облачность, 25 июля без существенных осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье грозовые дожди, 26 июля кратковременные дожди, грозы, местами град.

Температура в западных областях ночью 14-19°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей 22-25°, днем 25-30°, в южной части и восточных областях 32-37°.

27 июля возможные кратковременные дожди, грозы; 28 июля в западных и большинстве северных областей без осадков, на остальной территории местами (в восточной части и Приазовье повсеместно) кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, днем 22-28° (27 июля в восточной части, Приазовье и Крыму ночью 16-21°, днем 25-32°).

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

25-26 июля сохранится переменная облачность. 25 июля без существенных осадков, 26 июля кратковременный дождь (ночью небольшой), гроза. Температура ночью 16-21°, днем 25-30°.

27 июля в столице и области кратковременные дожди (днем местами), грозы; 28 июля без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.