Переаттестацию в Минобороны не прошло большинство руководителей - Бирюков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"Аттестацию начали из руководителей отдельных структурных подразделений (департаменты, отдельные управления, отдельные отделы). Таких у нас 25. Предварительно: из 25 начальников не прошли переаттестацию 15", - говорится в сообщении.

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Cреди них - два генерала и 4 полковника. Им будет предложено "понижение в должности или увольнение". По итогам аттестации планируется сократить 200 работников.