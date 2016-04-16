Переаттестацию в Минобороны не прошло большинство руководителей - Бирюков
21:16, 16 апреля 2016Общество
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В центральном аппарате Минобороны переаттестацию не прошли 15 из 25 руководителей.
По итогам аттестации планируется сократить 200 работников / yaizakon.com.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.
"Аттестацию начали из руководителей отдельных структурных подразделений (департаменты, отдельные управления, отдельные отделы). Таких у нас 25. Предварительно: из 25 начальников не прошли переаттестацию 15", - говорится в сообщении.
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Cреди них - два генерала и 4 полковника. Им будет предложено "понижение в должности или увольнение". По итогам аттестации планируется сократить 200 работников.
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