К Савченко допустили сестру, состояние здоровья заключенной очень плохое - адвокат

Об этом Полозов написал в Twitter.

«Вера Савченко встретилась с Надеждой. Состояние здоровья Надежды очень плохое», - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Веру Савченко с 14 апреля не пускали к сестре в СИЗО.

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Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

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5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня ее в любой момент могут этапировать к месту отбывания наказания.

Сегодня ранее Полозов заявил, что Савченко из-за голодовки находится в тяжелом состоянии. По его словам, российская власть может этапировать Савченко, но это может привести ее к смерти.