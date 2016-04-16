К Савченко допустили сестру, состояние здоровья заключенной очень плохое - адвокат
Адвокат Николай Полозов сообщил, что Веру Савченко допустили в СИЗО к незаконно осужденной в России сестре Надежде Савченко, состояние здоровья которой на 11 день сухого голодания очень плохое.
Об этом Полозов написал в Twitter.
«Вера Савченко встретилась с Надеждой. Состояние здоровья Надежды очень плохое», - написал адвокат.
Как сообщал УНИАН, Веру Савченко с 14 апреля не пускали к сестре в СИЗО.
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Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
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5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня ее в любой момент могут этапировать к месту отбывания наказания.
Сегодня ранее Полозов заявил, что Савченко из-за голодовки находится в тяжелом состоянии. По его словам, российская власть может этапировать Савченко, но это может привести ее к смерти.