В "Борисполе" последователь Бендера продает билеты на Крещатик

13:44, 23 июля 2008
Общество
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Доверчивые иностранцы платят

В аэропорту Борисполь орудует последователь Остапа Бендера. Если великий комбинатор взимал плату за осмотр Провала, то его новоявленный ученик продает иностранцам в аэропорту билеты на… Крещатик. Мошенник предлагает гостям, впервые прилетевшим в Украину, приобрести странного вида бумажку по скромной цене в ?15 – дескать, в городе такой же товар обойдется в несколько раз дороже. Что такое этот загадочный «Крещатик» и где он находится, турист даже не подозревает, но устоять перед столь выгодной сделкой все равно не может. После чего доверчивые гости Киева ошарашено бродят по главной улице столицы, растерянно спрашивая у прохожих на ломанном русском языке: «Где тут вход в Крещатик?»

Такие случаи не редкость. Например, в 2005 г., когда Киев принимал конкурс «Евровидения», отличились таксисты. «Иностранцы садились в такси на Бессарабской площади и просили довезти их до Дворца спорта, – смеется Владимир Царук, директор Центра туристической информации. – Водители вместо того, чтобы проехать квартал, возили доверчивых пассажиров по всему городу и только после этого заворачивали к пункту назначения. Понятно, что цена за такую поездку выставлялась астрономическая – от 100$». Гости безропотно платили, думая, что проехали большой путь. Каково же было удивление иностранцев, когда обратный путь они проходили пешком за 10 минут».

Газета 24

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