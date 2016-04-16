На границе с РФ задержали двух киевских школьников, которые пропали несколько дней назад

Пограничники задержали в Черниговской области двух пропавших школьников из Киева.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, двух друзей-подростков из Киева - Егора Огородникова и Юлиану Шматченко, которых разыскивали в Киеве уже несколько дней, обнаружили вчера вечером в контролируемом пограничном районе пограничники Черниговского отряда.

По информации Госпогранслужбы, «об усталых несовершеннолетних, которые расспрашивали о том, как попасть в Россию, пограничникам сообщили жители одного из сел вблизи Гуты Студенецкой. Одна из женщин пригласила детей к себе передохнуть, и проинформировала ближайшее подразделение Госпогранслужбы. Сейчас несовершеннолетние уже переданы Национальной полиции. Родители детей проинформированы, и едут к своим чадам».

Как оказалось, дети планировали самостоятельно отправиться в Москву с целью спасения своей подруги, которая имеет суицидальные наклонности.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве заявили, что полиция разыскивает двух учеников одной из школ Подольского района столицы, которые 13 апреля ушли на занятия и домой не вернулись.

Тогда же в полиции не исключили, что дети могли направиться в Россию.