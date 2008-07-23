Харьковский облсовет может запретить охоту

Харьковский областной совет на следующей сессии рассмотрит вопрос о введении моратория на охоту на территории области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, распоряжение о внесении этого вопроса в повестку дня пленарного заседания 7 августа подписал председатель облсовета Василий САЛЫГИН.

Накануне он заявил о своей поддержке инициативы запретить на три года охоту в Харьковской области.

«Мне нравится бывать на Северском Донце, я люблю вид дикой природы. Здесь становится понятно, что природу области необходимо сохранить в первозданном виде. Потому, думаю, что на пленарном заседании сессии областного совета, которое состоится 7 августа, депутаты примут решение о введении моратория на охоту в лесах и на водоемах области на три года для сохранения животных и птиц», - сказал В.САЛЫГИН в своем выступлении перед участниками этнофестиваля «Печенежское поле».

Председатель облсовета считает, что скорость, с которой опустошаются леса и водоемы Харьковской области, приобретает угрожающие размеры.

«Мы должны дать природе время на восполнение своих сокровищ. Леса, реки, озера Харьковской области всегда славились богатством фауны. Наша обязанность перед будущими поколениями – сохранить это богатство», - отметил В.САЛЫГИН.