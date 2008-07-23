Сегодня Кабмин будет решать, что делать с аэропортом "Борисполь"

На сегодняшнем заседании Кабинета министров планируется рассмотреть вопросы, касающиеся финансирования строительства терминального комплекса аэропорта "Борисполь".

В частности, согласно повестке дня, размещенной на сайте правительства, планируется утвердить проект строительства терминального комплекса в государственном предприятии „Международный аэропорт „Борисполь” и рассмотреть вопрос об изменениях в Кредитном соглашении для проекта развития аэропорта между Японским банком международного сотрудничества и Кабинетом министров Украины от 29 марта в 2005 г.

Как сообщалось, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» на средства японского кредита и намерен привлечь к строительству частного инвестора.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Между тем в Посольстве Японии в Украине были удивлены такими заявлениями и сказали о необходимости обсудить этот вопрос с представителями Минтранса.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта „Строительство нового терминального комплекса аэропорта ”Борисполь” на средства кредита, предоставленного Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC). От банка JBIC было получено согласование документации по предварительной квалификации.