Россия не намерена менять долю долларовых активов в резервах

Россия не намерена менять долю долларовых активов в размещении золотовалютных резервов. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами. Как отметил А.Кудрин, существующая валютная структура размещения резервов будет сохранена - 45% в долларовых активах, 45% - в евро, 10% - в фунтах стерлингов. "Мы абсолютно правильно, консервативно размещаем свои резервы", - сказал он.

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