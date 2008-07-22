В Ялте владельцы самостроя травят "Беркут" собаками и газом

В Ялте сегодня начался показательный снос 3-этажного дома, самовольно построенного в одном из районов города, неподалеку от моря. Его владельцы оказывают активное сопротивление.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По ее словам, дом сносится по программе борьбы с самостроями, принятой в Ялте в 2006 году. Снос дома проводится по решению суда.

«Здание построено вообще без каких-либо документов, - сказала Т.АГАРКОВА. - Дом, судя по планировке помещений, явно предназначен под сдачу отдыхающим». Соседи поддерживают решение о сносе дома, поскольку его владельцы вели себя «абсолютно по-хамски».

«Решение суда 2006 года есть, все это время шли разбирательства, постановление отдела государственной исполнительной службы, исполнительный лист есть, но с большим трудом все это проводилось (снос дома – УНИАН)», - сказала пресс-секретарь мэра Ялты. Так, владелец дома сегодня попытался натравить собак на бойцов «Беркута» и журналистов, правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. «То есть сегодня вплоть до стрельбы предупредительной в воздух доходило, травли собаками. Владелец самовольного построенного дома перерезал шланг газового баллона – пошел газ, была реальная угроза всего, что угодно», - сказала Т.АГАРКОВА.

Она отметила, что сегодня снос строения только начался, он будет проводиться еще в течение нескольких дней. «Все настроены очень решительно: убрать это здание», - подчеркнула Т.АГАРКОВА.