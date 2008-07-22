На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение

На завтра, 23 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр, сегодня вечером и в течение 23 июля в связи с сильными осадками на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра; в Закарпатье на участке реки Тиса Большой Бычков-Вылок - 2,5-3,5 м, в нижних течениях реки Боржавы - 2,5-3 м с выходом воды на заводь. При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного та склонного стока.

В горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

23 июля в западной части страны грозы, сильные дожди, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье очень сильные дожди; местами град и шквалы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат порывы ветра до 25 м/с.