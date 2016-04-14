Около 11 тысяч черновчан приветствовали новый Sport Life

9 апреля в Черновцах прошло главное событие города. Именно так назвала открытие нового клуба Sport Life спортивная общественность Черновцов. Фитнес-клуб американского формата начал свою работу по адресу ул. Героев Майдана, 71. В честь этого руководство группы компаний Sport Life, инвестиционно-девелоперская компания «Град-Инвест» под патронатом городского головы Алексея Каспрука организовали в городе праздник спорта, красоты и здоровья. Для пришедших на главную площадь города около 11-ти тысяч черновчан выступали украинские боди-билдеры, тренера Sport Life, музыкальная группа «F.L.I.R.T.», а хедлайнером вечера стал украинский рок-бэнд «Друга ріка».

В рамках этого праздника с самого утра Черновцы собрали всех любителей спорта и активного образа жизни на энергичный фитнес-фест, который начался с массового забега «Open Run Sport Life Сhernivtsi». После этого все участники и вновь присоединившиеся зрители могли отведать фирменные кислородные коктейли от Sport Life, протестировать новые тренажёры и даже сыграть теннис, армреслинг, футбол, а также другие виды спорта в оборудованной зоне активностей.

«Нам приятно, что лидер фитнес-индустрии Украины компания« Sport Life» и инвестиционная компания« Град Инвест» реализуют этот мощный проект в Черновцах, - отметил городской голова Алексей КАСПРУК. - Это чрезвычайно важная инвестиция в развитие спортивной инфраструктуры города, воспользоваться которой ежегодно смогут десятки тысяч черновчан.» Также мэр выразил надежду, что появление этого объекта даст существенный толчок оживлению спортивной жизни в городе, повышению его спортивного потенциала, а также назвал открытие Sport Life в Черновцах уникальной возможностью вместе воплотить в жизнь многие социальные программы по пропаганде ценностей здорового образа жизни, активного отдыха и привлечение к занятиям спортом детей.

«Мы инвестируем в те объекты, которые нужны городу, развивают его инфраструктуру и потенциал. Преимущество нового спортивно-оздоровительного объекта - наличие пока единственного в городе современного бассейна, соответствует международным нормам. Инвестиции в данный проект составили почти 50 млн.грн. Поэтому для «Град-Инвест» было важно привлечь к этому проекту надежного партнера. Мы выбрали компанию американского образца «Sport Life», которая хорошо зарекомендовала себя на фитнес-рынке и успешно оперирует 45 клубами в Украине », - заявил управляющий Черновицкого подразделения компании« Град-Инвест », директор ТЦ" Майдан" Владимир Руснак.

Следует заметить, что сам новый клуб Sport Life в Черновцах имеет три бассейна, огромный тренажерный зал, фитнес-студии и банный лаунж. Здесь также будет работать первая уникальная детская фитнес-академия. Аквазона зона клуба включает в себя спортивный бассейн (25 м, 6 дорожек), детский бассейн и бассейн для грудничкового плавания. В клубе работают тренажерный зал с силовыми тренажерами и зоной свободных весов, PREMIUM тренажерный зал, кардиотеатр. Есть универсальные студии для групповых программ, студия сайкл, PREMIUM студия. Детская фитнес-академия предлагает развивающие и обучающие программы, танцы, плавание, аквафитнес, детский фитнес. К услугам посетителей клуба банный комплекс с баней, римской парной, финской сауной, салон красоты, массажные кабинеты, солярий, энерджи-бар, лаундж-бар.

А вот руководитель PR-департамента группы компаний Sport Life Юлия Павленко сообщает, что «…такие проекты для «Sport Life» стали уже доброй традицией, ведь они помогают украинским городам расти и развиваться, а украинцам становиться еще более спортивными и здоровыми. Радует, что наш 10-летний опыт успешного оперирования, как столичными, так и региональными фитнес-клубами, позволяет держать высокую планку сервиса и качества услуг. Большая честь открывать клуб в архитектурной жемчужине Украины - славном городе Черновцы, который известен выдающимися памятниками культуры, своей особой духовной аурой. А теперь черновчане будут иметь еще и возможность развивать свой физкультурно-спортивный потенциал в новом клубе «Sport Life», где для этого есть все условия.»

К тому же с этого дня черновчане и гости города получили возможность плавать в любом из ста ультрасовременных бассейнов Sport Life в разных регионах Украины, посещать более 350 видов уникальных групповых программ, брать индивидуальные консультации в высококвалифицированных фитнес-тренеров «Sport Life», большинство из которых имеют опыт работы или практики в клубах США и стран Европы. В то же время клуб в Черновцах является уникальным и уже признан спортивной общественностью лучшим фитнес-клубом Западной Украины.